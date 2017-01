Sport1+ 04:50 bis 05:35 Dokusoap Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott Ein amerikanischer Straßenkreuzer für den Münchner D Merken Jean Pierre Kraemer und Sidney Hoffmann "go Wild Wild West". Rolf will einen alten Ami, da helfen die PS PROFIS natürlich gerne. Das Problem: Rolf will nur ganz bestimmte Modelle aus bestimmten Jahrgängen. 20.000 Euro stehen für die "Ruhrpott-Cowboys" zur Verfügung. Zur Auswahl stehen: Ein Cadillac Deville, ein Ford Galaxie und ein GM Acadian Beaumont. Jean Pierre und Sidney geben wichtige Informationen zu den Autos und liefern jede Menge Mehrwert für den Zuschauer. Worauf muss ich bei importierten Fahrzeugen am meisten achten? Und welche Besonderheiten haben die Oltimer aus den USA? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott