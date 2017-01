Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Ich bin eine Prinzessin USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Walden und Alan lassen sich scheiden. Zum Ausgleich hat Alan einen Wunsch frei. Doch als ein Ferrari vor der Tür steht, ist Lyndsey sauer, weil Alan wieder nur an sich gedacht hat. Schließlich überredet er Walden, ihm statt des Flitzers einen dicken Verlobungsring zu finanzieren. Beim Juwelier hat Walden die Vision, dass er 15 Jahre in der Zukunft von allen verlassen sein wird. Kurzerhand bittet er Alan, Lyndsey nicht zu heiraten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Edan Alexander (Louis) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Maggie Lawson (Ms. McMartin) Sarayu Rao (Emily) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Vallely, Matt Ross, Max Searle Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12