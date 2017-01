ONE 22:20 bis 00:05 Drama Liebesleben D, ISR 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich ist das Leben von Jara Kromann ganz in Ordnung. Sie ist hübsch und gesund, hat einen netten Mann, eine schöne Wohnung und beste Aussichten auf eine Karriere an der Universität. Doch als sie Arie begegnet, einem alten, lang verschollenen Freund ihres Vaters, gerät ihre scheinbar heile Welt vollkommen aus den Fugen. Vom ersten Moment an verfällt Jara der erotischen Anziehungskraft dieses rätselhaften Egozentrikers. Sie stellt ihm nach, bietet sich ihm an und wartet auf ein Zeichen seiner Zuneigung. Sie lässt sich von ihm demütigen und tyrannisieren. Mal begehrt er sie, mal stößt er sie weg und immer wieder unterzieht er sie seltsamen Prüfungen, als würde er die Kraft ihrer Liebe testen wollen. Der Strudel, in den Jara diese amour fou stürzt, reißt alle Dämme ihres bisherigen Lebens nieder und zieht sie in eine Suche nach sich selbst, nach ihrer eigenen Geschichte. Denn sie erkennt, dass ihr bisheriges Leben eine Lüge war, dass ihre Eltern ein Geheimnis hüten und dass Arie der Schlüssel dazu ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neta Garti (Jara) Rade Sherbedgia (Arie) Tovah Feldshuh (Hannah) Stephen Singer (Leon) Ishai Golan (Joni) Arie Moskona (Nathan) Caroline Silhol (Josephine) Originaltitel: Liebesleben Regie: Maria Schrader Drehbuch: Maria Schrader , Laila Stieler Kamera: Benedict Neuenfels Musik: Niki Reiser Altersempfehlung: ab 16

