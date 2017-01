Servus TV 22:15 bis 00:00 Krimi Heißer Verdacht Operation Nadine (1/2) GB 1992 2017-01-27 01:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Leichenfund in einer afrokaribischen Nachbarschaft sorgt für große Aufregung. In einem Hinterhof werden die sterblichen Überreste eines jungen Mädchens entdeckt. DCI Jane Tennison (Helen Mirren) nimmt die Ermittlung auf und sieht sich von Beginn an mit rassistischen Vorurteilen ihrer Kollegen konfrontiert. Unbeirrt geht sie ihren Weg und findet in David Harvey ihren Hauptverdächtigen. Indes verhaftet jedoch Tennisons Kollege Oswalde einen schwarzen Jungen, wodurch die Situation zu eskalieren droht? Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Hauptkommissar Jane Tennison) Colin Salmon (Sergeant Robert Oswalde) John Benfield (Superintendent Kernan) Jack Ellis (Inspektor Tony Muddyman) Craig Fairbrass (Inspektor Frank Burkin) Richard Hawley (Richard Haskons) Philip Wright (Sergeant Lillie) Originaltitel: Prime Suspect Regie: John Strickland Drehbuch: Allan Cubbitt Kamera: Ken Morgan, David Odd Musik: Stephen Warbeck Altersempfehlung: ab 16

