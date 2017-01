Tele 5 23:57 bis 01:45 Actionfilm Sweepers SA, USA 1998 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In den USA versetzt ein geheimnisvoller Terrorist/Supergangster den Fahndungsapperat wiederholt vernichtende Schläge mit dem Einsatz neuartiger, superbrisanter Personenminen. Um deren Herkunft und Handelswege zu ergründen, fliegt eine FBI-Agentin nach Angola, wo sie nach dem Verlust ihres gesamten Begleiterstabes durch ebenjene Minen bald auf die Hilfe des vierschrötigen, aber gutmütigen Minenexperten Erickson angewiesen ist. Gemeinsam legt man den Produzenten das Handwerk. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dolph Lundgren (Christian Erickson) Bruce Payne (Cecil Hopper) Claire Stansfield (Michelle Flynn) Ian Roberts (Yager) Sifiso Maphanga (Arthur) Fats Bookholane (Old Mo) Ross Preller (Jack Trask) Originaltitel: Sweepers Regie: Darby Black Drehbuch: Kevin Bernhardt, Darby Black Kamera: Yossi Wein Musik: Serge Colbert Altersempfehlung: ab 18