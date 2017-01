Tele 5 22:05 bis 23:55 Katastrophenfilm Airline Disaster - Terroranschlag an Bord USA 2010 2017-01-29 02:50 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Starquest ist der modernste Großraumpassagierjet, den die Welt je gesehen hat, und Flugkapitän Joe Franklin, der mit modernen Mätzchen wenig am Hut hat und übrigens ein Bruder des US-Präsidenten ist, wird ihn auf seinem Jungfernflug steuern. Mit an Bord gehen eine Gruppe schwer bewaffneter Neonazis, die das Flugzeug zur Freipressung eines Gesinnungsgenossen (und mehr) entführen wollen, sowie zufällig eine attraktive Spezialagentin, die nun aus dem Eingeweiden der technischen Sensation den Kampf gegen die Terroristen aufnimmt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Meredith Baxter (Präsidentin Harriet Franklin) Lindsey McKeon (Special Agent Gina Vitale) Scott Valentine (Joseph Franklin) Geoff Meed (Robert Stevens) Jude Gerard Prest (First Officer Bill Alexander) Matt Lagan (National Security Advisor Cason) Bart Baggett (Harry) Originaltitel: Airline Disaster Regie: John Willis III Drehbuch: Victoria Dadi, Paul Sinor Kamera: Alexander Yellen Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16

