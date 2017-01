SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Krimiserie Wolffs Revier Katharina und Kaviar D 1992 16:9 Merken Wolff und Verena werden Zeugen einer Schießerei, bei der drei Menschen sterben. Wolff kann den Täter stellen: Kolya Lysenko, Chef einer russischen Schmugglerbande. Vor Gericht gelingt es Lysenkos Anwältin jedoch, Wolff als Belastungszeuge zu demontieren. Lysenko wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Aber Wolff will nicht aufgeben. Er ermittelt bei Ratajkowski, einem polnischen Elektronikhändler und Chef der erschossenen Polen. Inzwischen geht der Bandenkrieg weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Eberhard Feik (Jupp Prollka) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Kaspar Heidelbach Drehbuch: Steve Brown Kamera: Jörg Jeshel Musik: Klaus Doldinger Altersempfehlung: ab 16

