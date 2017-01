SAT.1 Gold 20:15 bis 22:10 Krimi Der Bulle von Tölz: Wenn die Masken fallen D 2004 2017-01-27 00:05 20 40 60 80 100 Merken Das Tölzer Land ist um eine Attraktion reicher: In der Villa Safari soll ein Swingerclub eröffnet werden. Resi, die davon noch nichts mitbekommen hat, richtet für die Eröffnungsfeier das kalte Büffet aus. Zeitgleich liefert Benno ebenfalls ein Büffet an Prälat Hinter, der gerade den "Verein zur Erhaltung der Sauberkeit" gegründet hat - eine Bürgerinitiative, die gegen den Swingerclub ist. Die Situation eskaliert, als in der Villa Safari eine Leiche im Keller gefunden wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Francis Fulton-Smith (Edgar Heilmeyer) Horst Kummeth (Erich Schöppl) Maria Kowalsky (Susanne Büscher) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Franz Xaver Sengmüller Kamera: Thomas Schwan Musik: Uli Kümpfel Altersempfehlung: ab 12