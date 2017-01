Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Das Grauen des Krieges Wenn Soldaten zu Bestien werden D 2014 2017-01-27 00:45 Merken Jeder kennt die brutalen Kriegsbilder. Wie kommt es, dass ganz normale Männer zu Massenmördern werden? Was macht der Krieg mit den Menschen? Diese Frage beschäftigt Historiker, Sozialwissenschaftler und Psychologen. Sönke Neitzel und Harald Welzer, die Autoren des Bestsellers "Soldaten - Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben", analysieren das Verhalten deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Andere Experten zeigen an Beispielen aus den Kriegen in Korea, Vietnam, dem Irak und Afghanistan, wie Soldaten im Kampfeinsatz alle Moralvorstellungen vergessen und zu skrupellosen Mördern werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wenn Soldaten zu Bestien werden - Das Grauen des Krieges