ZDF neo 23:40 bis 01:10 Krimi Kommissar Beck Das tote Mädchen S 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im unterirdischen Vorratskeller eines alten Bauernhauses in einem dünn besiedelten Waldgebiet bei Stockholm wird ein junges Mädchen tot aufgefunden. Identität unbekannt. Sie liegt dort weihevoll aufgebahrt, und neben ihr findet sich ein Tablett mit frischem Essen. Erschreckenderweise sagt der pathologische Befund, dass das Mädchen in diesem Kellerverlies verhungert sein muss. Beck und sein Team sind entsetzt und können sich die Umstände der Tat zunächst nicht erklären. In der Nähe des Kellers gibt es nur zwei Anwesen: den Hof der Familie Ekman und das Bauernhaus, zu dem auch der Vorratskeller gehört. Dessen Besitzer, Bernt Johansson, ist dort schon länger nicht mehr gesehen worden. Etwas später entdecken Beck und sein Team dessen Leiche. Er hat sich in einem abgelegenen Nebengebäude erhängt. Bei dem Toten findet sich ein Abschiedsbrief, in dem er sich als Pädophiler outet und zugibt, der Mörder des Mädchens zu sein. Bernts Schwester Ylva reagiert entsetzt auf die Selbstbeschuldigung ihres Bruders und fordert, die Echtheit des Briefes zu überprüfen. Und in der Tat stellt sich heraus, dass nicht nur der Brief gefälscht ist, sondern Bernt ermordet wurde. Die wenigen Personen, die im Umfeld des Verlieses leben, werden von Beck einer genaueren Prüfung unterzogen. Dabei findet er heraus, dass die Ekmans ihren geistig behinderten Sohn Nils verschwiegen haben. Offensichtlich war er öfter im Verlies. Aber bei der Befragung kann oder will Nils keine Angaben machen, ob das Mädchen da noch gelebt hat. Dann kommt ein entscheidender Hinweis aus Deutschland. In der Sendung "Aktenzeichen XY" wird nach dem toten Mädchen aus dem Vorratskeller gefahndet, und eine Berliner Familie meint, dass Mädchen erkannt zu haben. Beck reist nach Berlin, um seinen alten Freund Sperling in dieser Angelegenheit um Amtshilfe zu ersuchen. Mit Sperlings Hilfe ist es möglich, die Identität des toten Mädchens zu klären. Und nicht nur das: Durch Sperlings Engagement findet Beck heraus, dass zu der Zeit, als das Mädchen entführt wurde, auch Ylva Johansson in Deutschland war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Dieter Pfaff (Hans Sperling) Marie Göranzon (Margareta Oberg) Ing-Marie Carlsson (Bodil Lettermark) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Ingvar Hirdwall (Nachbar) Originaltitel: Beck Regie: Harald Hamrell Drehbuch: Cecilia Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Carl Sundberg Musik: Anders Bagge, Anders Herrlin, Jennie Löfgren

