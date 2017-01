ZDF neo 21:45 bis 23:40 Krimi Mord im Mittsommer Heute Nacht bist du tot S 2014 Nach dem Roman von Viveca Sten Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Marcus Nielsen, ein Psychologiestudent, wird im Haus seiner Mutter auf Sandhamn erhängt aufgefunden. Erst wird sein Tod für Selbstmord gehalten, aber Thomas und Mia sind da anderer Meinung. Dann stellt sich heraus, dass Marcus sich für eine Semesterarbeit über Gruppendynamik mit einer Gruppe von Küstenjägern, einer Eliteeinheit des schwedischen Militärs, befasst hat. Einer derer, die er befragt hat, Jan Erik Fredell, wird kurz danach ermordet. Ein anderes Gruppenmitglied, Bo Kaufmann, erinnert sich kaum mehr an die Militärzeit, macht sich dann aber auf den Weg nach Sandhamn zu Sven Ernskog, der ebenfalls zu der Gruppe gehörte und ein guter Bekannter von Nora ist, die auch wieder mit ihren Kindern auf Sandhamn ist. Nach dem Mord an Fredell wird auch der Todesfall Marcus als Mord betrachtet und Thomas, der wieder mit seiner Ex Pernilla zusammen ist und auf der Nachbarinsel Harö wohnt, leitet die Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Cedergren (Thomas) Alexandra Rapaport (Nora) Sandra Andreis (Mia) Ane Dahl Torp (Pernilla) Stefan Gödicke (Jonas) Saga Samuelsson (Vera) Jonas Malmsjö (Henrik) Originaltitel: Morden i Sandhamn Regie: Mattias Ohlsson, Niklas Ohlson Drehbuch: Camilla Ahlgren, Hans Rosenfeldt Kamera: Trolle Davidson, Misio Mokrosinski Musik: Fredrik Emilson Altersempfehlung: ab 12