ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Vera - Ein ganz spezieller Fall Schuld und Sühne GB 2013 Nach den Romanen von Ann Cleeves 2017-01-27 02:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe Zehntklässler verbringt ein paar Tage in einem Freizeitpark. Am Abend sitzen sie am Lagerfeuer, als ein Mann brennend und schreiend von einem Steilhang ins Wasser stürzt. Der 25-jährige Gideon Frane kann nur noch tot geborgen werden. Die Schüler sagen aus, dass sie im Vorfeld einen Streit gehört haben. Nach und nach kommen DCI Vera Stanhope und ihr Team dahinter, was sich tatsächlich zugetragen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Blethyn (DCI Vera Stanhope) Tom Hutch (DC John Warren) David Leon (DS Joe Ashworth) Maureen Beattie (Dr. Vivienne Ripman) Pippa Bennett-Warner (Claire) Rebecca Benson (Ruthie Culvert) Ben Addis (David Gilloway) Originaltitel: Vera Regie: Dusan Lazarevic Drehbuch: Gaby Chiappe Kamera: Jean-Philippe Gossart