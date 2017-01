ZDF 00:10 bis 01:40 Krimi Columbo Schleichendes Gift USA 1990 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Wesley Corman ist Zahnarzt, und seine Frau Lydia betrügt ihn regelmäßig. Er hält seinen Patienten Adam Evans, einen berühmten Schauspieler, für seinen Rivalen - es kommt zum Äußersten. Bei einer Behandlung von Evans implantiert Wesley dann auch einen gefährlichen Wirkstoff in eine Krone. Sein Gift beginnt Stunden später in Anwesenheit von Lydia zu wirken, und es dauert nicht lange, bis Evans leblos am Boden liegt. Corman vergnügt sich unterdessen bei einer Pokerrunde mit Freunden. Zu dem Toten gerufen, entschließen sich Corman und Lydias Bruder, den Tod als Unfall erscheinen zu lassen, und stürzen Evans mit dem Auto von den Klippen. Inspektor Columbo glaubt nicht an einen tragischen Unfall und hält auch Lydia nicht für die Täterin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) James Read (Wesley Corman) Jo Anderson (Lydia Corman) Paul Burke (Horace Sherwin) Mark Arnott (David Sherwin) Marshall R. Teague (Adam Evans) Victor Bevine (John Valentine) Originaltitel: Columbo Regie: Alan J. Levi Drehbuch: Richard Levinson, William Link, Steven Bochco Kamera: Jack Priestley Musik: James Di Pasquale