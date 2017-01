TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Die Geister von Shepherdstown Die unheimlichste Stadt der USA USA 2016 Merken Die Experten für paranormale Phänomene Nick Groff, Elizabeth Saint und Bill Hartley starten ihre Geisterjagd in Shepherdstown, West Virginia, der unheimlichsten Stadt der USA. Die hiesige Polizei hat das Trio zur Hilfe gerufen, um den Vorfällen auf den Grund zu gehen, die sich in der Stadt häufen. Bäckerin Megan hat einen Notruf abgesetzt, weil sie einen Einbrecher in ihrem Laden vermutet. Unheimliche Geräusche kommen vom Dachboden, außerdem sind Gegenstände aus den Fenstern gefallen. Doch als das Team anrückt, ist nichts Verdächtiges zu bemerken. Technik-Experte Bill beginnt mit einem Check der Außenwänden des Hauses, bevor Geisterjäger Nick und Medium Elizabeth ihre Arbeit aufnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ghosts Of Shepherdstown