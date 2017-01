TLC 22:00 bis 23:00 Dokumentation Paranormal Survivor Böse Absichten CDN 2015 Merken Mandi Lynn und ihr Partner Eric sind die neuen Inhaber des Tattoo-Studios "Liberty Tattoo" in Antioch, Illinois. Doch als sie das Ladengeschäft in dem historischen Haus von 1904 übernehmen, ahnen sie nicht, dass bei der Renovierung schreckliche Dinge ans Tageslicht kommen. Der Spuk beginnt damit, dass alle Bilder von den Wänden fallen und der Boden mit Glasscherben übersät ist. Am Eröffnungstag entdeckt Mandy plötzlich Abdrücke nackter Männerfüße auf dem Tresen. Dann findet das Besitzerpaar im düsteren Keller ein Grab, das in den Betonboden eingelassen wurde. Und wenig später wird Mandi von Geistern heimgesucht, die Böses im Schilde führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor

