Disney Channel 23:15 bis 23:45 Comedyserie Dharma & Greg Gebrauchtes Karma USA 2001 Stereo HDTV Merken Dharma sucht ein neues Auto und entscheidet sich für ein Cabrio aus den 50er Jahren! Greg passt dies überhaupt nicht, würde er Dharma doch lieber in einer sicheren schwedischen Limousine sehen. Und so denkt er sich einen fiesen Plan aus: Er teilt Dharma mit, dass in dem Cabrio der Geist des früheren Besitzers stecke, der ein Spieler und Tunichtgut gewesen sei... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Mimi Kennedy (Abby O'Neil) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: J.D. Lobue Drehbuch: Chuck Lorre, Dottie Dartland, Sid Youngers, Rachel Sweet, David Babcock Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown

