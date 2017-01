ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Geheimnisse des Kalten Krieges Das letzte Gefecht D 2015 Stereo 16:9 Merken Der Kalte Krieg zerreißt Europa entlang des Eisernen Vorhangs. Der Ost-West-Konflikt schürt jahrzehntelang die Angst vor einem Atomkrieg und Deutschland droht zum Schlachtfeld zu werden. Die nukleare Abschreckung war ein ganzes Jahrzehnt lang geprägt von einem Patt. Neue sowjetische Raketen bringen das westliche Militärbündnis in Zugzwang. Der NATO-Doppelbeschluss führt in Westdeutschland zu heftigen politischen Auseinandersetzungen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Geheimnisse des Kalten Krieges

