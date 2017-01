Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Flikken Maastricht The last vlog NL 2015 HDTV Merken Een populaire vlog, waarop een spectaculaire moord te zien is, wordt snel offline gehaald en Wolfs en Eva krijgen de taak om uit te zoeken of het een stunt is. Maar als ze het adres van de vlogger eindelijk hebben gevonden, blijkt de gruwelijke moord echt te zijn. De fans van de vlogger, een jongen die zich tot meisje liet ombouwen, zijn er kapot van. De keurige, bekende zakenman die de vlog financiert, beweert van niets te weten. Maar waarom besteedt hij zoveel geld aan de vlog? Romeo ligt in het ziekenhuis, hij is ternauwernood gered door de diensten die een arrestatie eenheid klaar hadden staan voor de terreurcel. Hij wordt liefdevol verzorgd door zijn vriendin Latisha en Marion. Die laatste krijgt het aan de stok met alweer een oude bekende; oud-collega Joe Verwaayen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flikken Maastricht Regie: Martin Schwab