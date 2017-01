TNT-Serie 22:05 bis 22:50 Actionserie The Last Ship In der Dunkelheit USA 2016 16:9 Merken Die Nathan James muss einer übermächtigen Bedrohung entkommen, während Michener durch neue Informationen in eine furchtbare Situation gerät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Dane (CO CDR Tom Chandler) Rhona Mitra (Dr. Rachel Scott) Fernando Chien (President Peng Wu) Jeremy Batiste (Heggen) Tom Billett (Deputy) LaMonica Garrett (TAO Lt. Cameron Burk) Clark Moore (Secret Service Agent Costas) Originaltitel: The Last Ship

