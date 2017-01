TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Serien Hell on Wheels Zwei Soldaten USA 2016 16:9 Merken Im Jahr 1863 wurde der Schwede Gundersen von Soldaten der Konföderation gefangen genommen und in ein Gefängnis mit schrecklichen Verhältnisse gesperrt. Jahre später ist er auf dem Weg zur Hatch Farm, wo er Naomis Vater und Schwester tötet. Doch Cullen ist ihm dicht auf den Fersen. Obwohl Cullen die Gelegenheit hätte, den Schweden zu töten, will er ihn vor ein Militärgericht bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannon) Christopher Heyerdahl (The Swede) MacKenzie Porter (Naomi Bohannon) Jeff Fahey (Camp Doctor) Toby Hemingway (Isaac Vinson) James Shanklin (Aaron Hatch) Aimée Beaudoin (Sara Hatch) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Michael Nankin Drehbuch: Joe Gayton, Tony Gayton, John Wirth, Tom Brady, Max Hurwitz, Miki Johnson Musik: Kevin Kiner