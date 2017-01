TNT Comedy 22:15 bis 22:40 Comedyserie King of Queens Schöne Aussichten USA 1999 16:9 Merken Doug und Ray wollen sich zusammen ein Football-Spiel im Fernsehen ansehen. Da fällt Doug ein, dass Samstag ist, und das bedeutet: Carrie-Tag! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Larry Romano (Richie Iannucci) Ray Romano (Ray Barone) Patricia Heaton (Debra Barone) Robert Brooks (Chenz) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Rock Reuben, Gary Valentine Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross

