TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Backen mit Oma USA 2013 16:9 Merken Walden fährt seine neue Bekanntschaft, die junge Stacey, von einer Party nach Hause und lernt deren attraktive Großmutter Linda kennen. Jake hat indes überraschend ein paar Tage Ausgang und eröffnet seinem Vater, dass er zu einer Küchenbrigade nach Japan versetzt wird. Alan ist betrübt, Jake für längere Zeit nicht sehen zu können, und unternimmt mit ihm einen Vater-Sohn-Ausflug zum Grand Canyon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Hilary Duff (Stacey) Marilu Henner (Linda) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman