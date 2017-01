Das Erste 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Château Mort D, CH 2015 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wohin eigentlich mit Schwarzgeld, das nicht mehr bei Schweizer Banken geparkt werden kann? Der Rückgriff auf teure Sachwerte bietet sich an, um unversteuertes Geld sicher im Ausland zu parken. Uralten, kostbaren Wein zum Beispiel ... Matteo Lüthi von der Thurgauer Polizei will solche Deals aufdecken und kreuzt dabei die Wege von Klara Blum und Kai Perlmann, die den Mord an einem jungen Arbeitslosen aufdecken müssen - der mit einem Rucksack voll vermutlich wertvoller Flaschen Wein im Bodensee versenkt wurde. Mord und Steuerdelikte könnten zusammenhängen, Klara Blum und Matteo Lüthi, sehr kooperativ gestimmt, ermitteln auf dem kleinen Dienstweg gemeinsam. Ein Fall aus dem 19. Jahrhundert ist mit einem von heute verknüpft. Darin geht es um den überaus wertvollen Hochzeitswein der Annette von Droste-Hülshoff, von dem sich etliche Flaschen in den Schweizer Depots deutscher Steuerbetrüger wiederfinden. Und um den Funken später Liebe, dem Kai Perlmann in einem vergessenen Weinkeller auf die Spur kommt ... Autor Stefan Dähnert lässt Klara Blum und Kai Perlmann in "Château Mort" sozusagen auf zwei Zeitebenen ermitteln, in der Gegenwart und in einem Fall aus den 1848er Jahren. Basierend auf historischen Fakten stellt er ein Gedankenspiel an rund um die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und die badische Revolution, und gibt damit Regisseur Marc Rensing die Gelegenheit, den wohl am weitesten zurückliegenden Mord der "Tatort"-Geschichte ins Szene zu setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Mattes (Klara Blum) Sebastian Bezzel (Kai Perlmann) Roland Koch (Matteo Lüthi) Felix von Manteuffel (Hans Lichius) Uwe Bohm (Clemens Koch) Jenny Schily (Ute Schmitz) Moritz Leu (Iggy) Originaltitel: Tatort Regie: Marc Rensing Drehbuch: Stefan Dähnert Kamera: Jürgen Carle Altersempfehlung: ab 12