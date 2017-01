Das Erste 20:15 bis 21:45 Familienfilm Die Eifelpraxis - Eine Dosis Leben D 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die neue Versorgungsassistentin Vera Mundt hat sich in der Eifel gut eingelebt und ihren vollen Terminkalender mit Hausbesuchen bestens im Griff. Besondere Zuwendung braucht der 20-jährige Max, der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Früher ein ehrgeiziger Triathlet, lässt er sich jetzt total hängen. Um ihn aus seiner Lethargie zu zwingen, will Dr. Chris Wegner es auf die harte Tour versuchen. – „Eine Dosis Leben“: Starke Fortsetzung der Reihe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rebecca Immanuel (Vera Mundt) Simon Schwarz (Chris Wegner) Janek Rieke (Direktor Leon Ortmann) Karolina Lodyga (Danuta Masik) Tom Böttcher (Paul Mundt) Mascha Schrader (Mia Mundt) Leonard Proxauf (Max Bogner) Originaltitel: Die Eifelpraxis - Eine Dosis Leben Regie: Christoph Schnee Drehbuch: Brigitte Müller Kamera: Diethard Prengel Musik: Stefan Hansen Altersempfehlung: ab 6