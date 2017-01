National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Europas blutige Geschichte Monster und Tyrannen GB 2013 2017-01-30 09:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Vom meist gefürchteten römischen Kaiser bis zur ungarischen Gräfin Dracula - die Doku-Serie stellt einige der berüchtigtsten Personen und Ereignisse der Geschichte vor. In dieser Episode untersuchen Historikerin Suzannah Lipscomb und Journalist Joe Crowley drei außergewöhnliche Geschichten. Warum war die Regierungszeit des jungen römischen Kaisers Caligula von Angst und Wahnsinn geprägt? Wie konnte aus einem hochdekorierten französischen Kriegshelden ein Kindermörder werden? Und warum wurde eine alternde ungarische Witwe als Gräfin Dracula bekannt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suzannah Lipscomb (Herself - Presenter) Joe Crowley (Himself - Presenter) Alexander Evers (Himself - Historian) Andrew Wallace-Hadrill (Himself - Caligula Expert) Peter Wiseman (Himself - Historian) Isabelle Heullant-Donat (Herself - Historian) Matei Cazacu (Himself - Gilles de Rais Biographer) Originaltitel: Bloody Tales Regie: Jeremy Turner, Luke McLaughlin