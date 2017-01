ARTE 22:35 bis 23:15 Magazin Tracks Emojicon / Tommy Genesis / Connected Show / Siro-A / Daryl Davis / Gregory Crewdson / Random International D, F 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken (1): Emojicon: Digitale Kommunikation ohne Emojis? Für viele kaum noch denkbar. In San Francisco wurde den kleinen Piktogrammen aus Japan nun erstmals eine Messe gewidmet. Mehr als 400 Besucher kamen, um Emoji-Karaoke zu singen, die Emoji-Kunstausstellung zu sehen und sich die neusten Fanartikel - von Bretzel bis Hidschab - zuzulegen. (2): Tommy Genesis: Tommy Genesis sorgt mit ihren Rap-Songs für reichlich Wirbel. Die junge Allround-Künstlerin aus Kanada äußert in ihren Texten lautstark eine Vorliebe für Sadomasochismus und behauptet, das Internet sei ihr einziges Erbe. (3): Connected Show: Die Künstler der Connected Show nutzen neue Technologien und verändern radikal das Verhältnis zwischen Darstellern und Publikum. Eine Revolution für Bühne und Fernsehen. (4): Siro-A: Die modernen Magier von Siro-A entwickeln interaktive Performances an der Grenze zwischen Wirklichkeit und virtuellem Schein. Dafür kombinieren sie Projektionsmapping mit Tanz, Pantomime, Schauspiel und Electrosounds. (5): Daryl Davis: Der afro-amerikanische Bluesmusiker Daryl Davis stand schon mit Berühmtheiten wie Jerry Lee Lewis, Elvis, Chuck Berry und Bill Clinton auf der Bühne. Für Aufsehen sorgte er mit seiner ungewöhnlichen Art, gegen Rassismus zu kämpfen: Er freundete sich mit führenden Mitgliedern des Ku-Klux-Klans an, um zu verstehen, wie Leute jemanden hassen können, den sie gar nicht kennen. (6): Gregory Crewdson: Der 1962 in Brooklyn geborene Gregory Crewdson schlug bereits mit zwanzig eine Fotografenlaufbahn ein. Alle Details seiner Bilder sind minutiös arrangiert. In seinen Darstellungen von Vorstädten und abgelegenen Winkeln der USA wird der amerikanische Traum zum Albtraum. Crewdsons Stil ist eine Mischung aus fantastischem Kino und Fernsehserien-Ästhetik. (7): Random International: Seit 2002 lässt das Londoner Kollektiv Random International aus Elementen wie Wasser und Licht interaktive Kunstwerke entstehen. Ihre Installation "Rain Room" erlaubt es den Besuchern, in einem Regenschauer zu stehen, ohne einen Tropfen abzubekommen. 2013 wurde sie im MoMa ausgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks

