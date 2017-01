ARTE 20:15 bis 21:40 Drama Der zweite Schuss F 2016 2017-02-05 09:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Juwelierladen von Matteo und Christine wird überfallen. Matteo sieht seine Frau in Lebensgefahr: Er erschießt den Angreifer – in Notwehr, wie er behauptet. Der Juwelier wird des Mordes angeklagt, seine Familie droht an dem Ereignis zu zerbrechen. – Grandios inszeniert und toll gespielt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frédéric Pierrot (Matteo Belmonte) Valérie Karsenti (Christine Belmonte) Eva Lallier (Romy Belmonte) Eric Pucheu (Paul Belmonte) Julie Moulier (Béatrice Allard) Laurent Poitrenaux (Rechtsanwalt Castel) Samuel Arnold (Rufin Mokili) Originaltitel: Tuer un homme Regie: Isabelle Czajka Drehbuch: Pierre Chosson, Olivier Gorce Kamera: Renaud Chassaing Musik: Eric Neveux