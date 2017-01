3sat 04:40 bis 05:20 Show StandUpMigranten - Comedy mit allem und scharf mit Abdelkarim und Gästen Ghettoromantik D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Aufstand der StandUpMigranten! Dafür begrüßt Gastgeber Abdelkarim in einer Münchner Shisha-Bar jeweils vier junge Nachwuchs-Comedians zu einer Show, die wahrhaft Grenzen überschreitet. Freddy Farzadi singt den Ghetto-Lovesong des Jahres, Tahnee Schaffarczyk verzweifelt an der Hotel-Minibar, Javier Garcia verbindet spanisches Temperament mit Schweizer Langsamkeit und Fatih Çevikkollu freut sich, dass jemand seinen Namen richtig ausspricht. Eines haben alle Künstler gemein: Sie leben in Deutschland und haben einen sogenannten "Migrationshintergrund". Sie sind Wanderer zwischen den Welten und den Kulturen, sie nehmen alles aufs Korn, was den traditionsbewussten Deutschen heilig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Freddy Farzadi, Tahnee Schaffarczyk, Javier Garcia, Fatih Çevikkollu Originaltitel: StandUpMigranten - Comedy mit allem und scharf