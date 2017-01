FOX 20:15 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Quinn USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken NCIS und CIA kommen zu spät: Nachdem die russischen Schläfer-Agenten bekannt sind, stoßen sie in deren Häusern auf Tote. Der verdächtige Waffenhändler Sidorov hat sich bereits in den Besitz der versteckten Nuklearwaffen gebracht. Das Team begibt sich mit CIA-Agent Snyder, einem alten Bekannten von Sam, auf Sidorovs Spur. Snyder will jemanden namens "Quinn" in Sidorovs Organisation einschleusen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Timothy V. Murphy (Isaak Sidorov) Marcus Giamatti (Michael Snyder) Aunjanue Ellis (Quinn) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Frank Military, Shane Brennan Kamera: Lise Johnson Musik: Jay Ferguson