National Geographic Wildlife 04:50 bis 05:35 Dokumentation Puma vs. Wolf USA 2013 2017-01-28 12:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Puma-Experte Boone Smith sucht in den Bitterroot Mountains in Montana nach Belegen für den Konkurrenzkampf zwischen den beiden größten Raubtieren, die durch diese atemberaubende Winterlandschaft streifen. Er will die Orte aufspüren, an denen Puma und Wolf häufiger aneinandergeraten. Dafür sammelt und verwertet Boone Smith Informationen bezüglich Jagd-, Futter- und Kampfverhalten der beiden Raubtiere. Smith nutzt sein gesamtes Wissen, das er sich bei seinen Reisen um die Welt über Großkatzen angeeignet hat, um herauszufinden, wie das ultimative Aufeinandertreffen von Wolf und Puma ausgehen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Boone Smith Originaltitel: Cougar vs. Wolf