National Geographic Wildlife 22:45 bis 23:35 Dokumentation Amerika - Wildes Land Berge USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In atemberaubenden HD-Bildern zeichnet "Amerika - Wildes Land" spektakuläre Porträts der amerikanischen Gebirgslandschaften. Im Mittelpunkt steht dabei die überwältigende Gebirgskette im Westen, die sich in Höhen von bis zu mehr als 6.000 Metern von Alaska über die Rocky Mountains und die mexikanischen Sierras bis zu den Anden erstreckt. Insgesamt über 14.000 Kilometer ist dieses natürliche Bollwerk der Berge lang, das sich durch sämtliche Klimazonen der Erde zieht. In verborgenen Tälern, auf einsamen Gipfeln und Hochebenen leben zahlreiche Tiere, denen bislang nur die wenigsten Menschen begegnet sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Untamed Americas

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 267 Min. Darjeeling Limited

Komödie

ARTE 00:10 bis 01:40

Seit 77 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 00:15 bis 01:30

Seit 72 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 67 Min.