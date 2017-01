Classica 04:45 bis 06:00 Klassik Sergiu Celibidache probt Bruckner, Sinfonie Nr. 9 D 1991 Stereo 16:9 Merken Sergiu Celibidache (1912-1996) war bekannt für langsame, breite Tempi als Mittel zur Deutlichkeit in der Wiedergabe. Für ihn wurde das Werk bei jeder Aufführung von neuem geboren; mit größter Perfektion arbeitete er an der Übereinstimmung aller Komponenten, an einer stets neuen dialektischen Balance von Idee und Realisierung, in der Raum und Zeit mystisch ineinander aufgingen. Besonders berühmt wurden seine Aufführungen der Sinfonien Anton Bruckners. Dieser Film zeigt ihn bei der Probe mit den Münchner Philharmonikern und führt zur Stiftsbasilika St. Florian, wo Bruckner begraben ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sergiu Celibidache probt Bruckner, Sinfonie Nr. 9 Musik: Anton Bruckner