Classica 20:15 bis 22:55 Oper Weinberg, Die Passagierin A 2010 Stereo 16:9 Merken Von den Bregenzer Festspielen: "Die Passagierin" von Mieczyslaw Weinberg (1919-1996). Musikalische Leitung: Teodor Currentzis - Inszenierung: David Pountney. Die deutsche Diplomatengattin Lisa wird auf einer Schiffsreise von ihrer Vergangenheit als Aufseherin im KZ Auschwitz eingeholt. Die polnische Gefangene Martha, deren Liebe zum Mitgefangenen Tadeusz als zweiter Strang thematisiert wird, hat das Martyrium überlebt und zwingt allein durch ihre stumme Präsenz Lisa dazu, sich in Rückblenden mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. "Großartig, ergreifend - triumphal wiederentdeckt" (FAZ). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elena Kelessidi (Martha) Artur Ruci?ski (Tadeusz) Svetlana Doneva (Katja) Angelica Voje (Krzystina) Elzbieta Wroblweska (Vlasta) Agnieszka Rehlis (Hannah) Talia Or (Ivette) Originaltitel: Die Passagierin Drehbuch: Mieczys?aw Weinberg Musik: Mieczyslaw Weinberg