Motorvision.TV 22:15 bis 22:45 Magazin Motorcycles Naked Bike aus Bella Italia D 2016 Stereo 16:9 Merken Monster - dieser mächtige Name steht bei Ducati seit Jahrzehnten für ein modern gestyltes Naked Bike, mit dem man in der Stadt viel Spaß haben kann und einen guten Auftritt hinlegt, das aber gleichzeitig mit feiner Fahrwerkstechnik glänzt. Also: Die schnelle Kurvenjagd auf der Landstraße ist ihre zweite Bestimmung. Ducati Monster 1200 R heißt nun die absolute Spitze des Monströsen: 160 PS bei superschlanken 180 kg Trockengewicht, edelste Zutaten, betörender Sound. Sie spielt in einer Liga mit Traumbikes wie Triumph Speed Triple, KTM Super Duke oder BMW S 1000 R. Man muss wahrlich kein Ducati-Fetischist sein, um dieses Rasse-Bike aus Bella I In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Motorcycles