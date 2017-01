Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Die Bergretter Folge: 33 Mit letzter Kraft D 2014 Stereo 16:9 Merken Die schwerkranke Sarah Lehner reist mit ihrer Tochter Emma nach Ellmau, um dieser eine Bergtour für jugendliche Anfänger unter der Führung von Lucas Baumgartner zu ermöglichen. Da sie verspätet am Startpunkt eintreffen, ist die Gruppe bereits weg. Sarah, eine erfahrene Bergsteigerin, beschließt, die Gruppe einzuholen, um ihrer Tochter das Abenteuer doch noch zu ermöglichen. Von der Krankheit ihrer Mutter weiß Emma nichts. Bei ihrem Aufstieg bricht Sarah geschwächt zusammen und stürzt in die Tiefe. Emma, die am Sicherheitsseil ihrer bewusstlosen Mutter hängt, gelingt es, die Bergrettung zu alarmieren. Andreas und sein Team tun alles, um Sarahs Gesundheitszustand zu stabilisieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Martin Klempnow (Toni Stössl) Robert Lohr (Michael Dörfler) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Michael König (Peter Herbrechter) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Andreas Tams, Alex Traumann Musik: Tim Stanzel