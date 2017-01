Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:00 Krimiserie The People v. O.J. Simpson: American Crime Story 100 Prozent nicht schuldig USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Star-Anwalt Robert Shapiro (John Travolta) hat für die Verteidigung von Football-Star O. J. Simpson (Cuba Gooding Jr.) ein "Dream Team" zusammengestellt. Doch zwischen ihm und seinen Kollegen Johnny Cochran (Courtney B. Vance) und Nathan Lane (F. Lee Bailey) kommt es vom ersten Tag an zu Spannungen. Die rassistischen Aspekte des Falles stellen Staatsanwältin Marcia Clark (Sarah Paulson) in Frage. Und die Auswahl der Jury endet im Chaos. - Starbesetzte Dramaserie um den spektakulären Mordprozess gegen Sport-Ikone O. J. Simpson von Serienmastermind Ryan Murphy ("American Horror Story"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sterling K. Brown (Christopher Darden) Kenneth Choi (Judge Lance Ito) Christian Clemenson (Bill Hodgman) Cuba Gooding jr. (O.J. Simpson) Bruce Greenwood (Gil Garcetti) Nathan Lane (F. Lee Bailey) Sarah Paulson (Marcia Clark) Originaltitel: American Crime Story Regie: Anthony Hemingway Drehbuch: Maya Forbes, Wallace Wolodarsky, Scott Alexander, Larry Karaszewski Kamera: Nelson Cragg Musik: Mac Quayle Altersempfehlung: ab 12