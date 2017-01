RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie How to Get Away with Murder Der verlorene Sohn USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 8: Connor ist beunruhigt, weil Oliver verschwunden ist. Frank kommt mit seinem Drogengeld an wichtiges Beweismaterial. Und die Wahrheit über Philip kommt ans Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Jennifer Getzinger Drehbuch: Tanya Saracho Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12