Nach 40 Jahre Ehe verlässt Alfie (Anthony Hopkins) seine Frau und zieht mit einer jüngeren Blondine zusammen. Die verlassene Gattin fällt daraufhin einer Wahrsagerin in die Hände. Alfies Tochter Sally (Naomi Watts), deren Mann Roy (Josh Brolin) ein notorischer Fremdgeher ist, verliebt sich derweil in ihren Chef (Antonio Banderas). - Intelligenter Liebesreigen mit Starbesetzung, den Woody Allen erneut in London drehte. In Google-Kalender eintragen