Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Überlebt! GB 2012 Stereo 16:9 Merken Aufgespießt von einem Surfbrett! Da der menschliche Körper bei schweren Unfällen oder Verletzungen Adrenalin und Endorphine ausschüttet, die das Schmerzempfinden minimieren, weiß Tom Palastanga zunächst gar nicht, was passiert ist. Als er im November 2010 in der Maori Bay, Neuseeland, nach einem heftigen Zusammenprall im Wasser wieder zu sich kommt, hat er nur einen vagen Eindruck vom Ausmaß seiner Verletzungen. Doch dann tastet Tom sein blutüberströmtes Gesicht ab und ihn packt das pure Entsetzen: Seine Wange ist von einer 30 Zentimeter langen Fieberglasscherbe durchbohrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Body Invaders

