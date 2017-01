NDR 20:15 bis 21:15 Reportage die nordstory - Bei Auftrag - Abenteuer! Mit Forschungstauchern ins Unbekannte Bei Auftrag - Abenteuer!: D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Ihr Wohnort und ihre Basis ist Kiel. Fünf Männer haben ihren Traum zum Beruf gemacht und gehen als Tauchprofis von Schleswig-Holstein aus für Aufträge weltweit in die Tiefe. Planung und Logistik sind ihre Stärke, insbesondere die Durchführung heikler Unterwasseraufträge. Uli Kunz, Florian Huber, Christian Howe, Robert Marc Lehmann und Philipp Schubert sind Biologen, Archäologen, Fotografen und Buchautoren. Hinter der Truppe namens Submaris steckt geballte Kompetenz. Die Wissenschaftler, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sind auf Tauchgängen von den polaren Gebieten der Arktis und Antarktis bis in die Korallenriffe der Tropen unterwegs. Jahrelange Expeditionen auf teils unbekanntem und unbequemem Terrain haben sie zusammegeschweißt. Was sie verbindet und auch in Krisenzeiten absichert: Alle fünf sind in Kiel ausgebildete Forschungstaucher, Arbeitskollegen und beste Freunde. Ihre Auftraggeber sind Universitäten, Wirtschaftsunternehmen, Forschungsinstitute und Fernsehsender. Ihre häufigsten Aufgaben bestehen aus archäologischen Untersuchungen, biologischen Bestandsaufnahmen, Kartierungen, Foto- und Filmdokumentationen und Höhlenforschung. NDR Redakteur und Forschungstaucher Thomas Mauch hat die Wissenschaftler unter Wasser begleitet: von den Seegraswiesen der Kieler Bucht bis nach Helgoland, von den norwegischen Fjorden mit ihren Tiefseetieren bis in die Korallenriffe der Malediven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory Regie: Thomas Mauch