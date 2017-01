Sky Sport 2 04:10 bis 06:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal SC Hauenstein - Bayer Leverkusen, 1. Hauptrunde D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ab in die Pfalz! Bayer Leverkusen darf in Pokalrunde eins die Reise zum SC Hauenstein antreten. Der Oberligist war natürlich vollkommen aus dem Häuschen, als ihm der CL-Teilnehmer und Bundesliga-Dritte der vergangenen Saison zugelost wurde. "Es hätte auch Heidenheim oder Sandhausen sein können", atmete SC-Manager Jürgen Lejeune auf. Neben vielen Fußball-Stars und Nationalspielern freut sich Hauenstein besonders auf einen Mann. "Allein Leverkusens Manager und Fußball-Idol Rudi Völler zieht schon eine Menge Zuschauer an", so Lejeune. Für Bayer geht es derweil darum, nach 2009 endlich mal wieder zum Finale nach Berlin zu kommen. Letztes Jahr war im Viertelfinale gegen Bremen Endstation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie