Fußball: 2. Bundesliga 1860 München - SpVgg Greuther Fürth, 18. Spieltag

Zweimal Portugiesischer Meister mit dem FC Porto (2012 und 2013), einmal griechischer Champion mit Olympiakos Piräus (2015) - 1860 Münchens neuer Trainer Vitor Pereira hat auf seinem Erfolgskonto einiges vorzuweisen. "So einen großen Verein wie den TSV zu wecken, ist eine Herausforderung", verrät der 48-jährige Sportlehrer seine Motivation für den Wechsel in bescheidenere Fußball-Gefilde, "und ich liebe Herausforderungen." Das Trainingslager im portugiesischen Troia bewertete Pereira euphorisch: "Ich bin happy mit dem, was ich gesehen habe." Viel Schnee in der Winterpause sahen die Fürther, die aus finanziellen Gründen daheim blieben.