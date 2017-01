Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Wahrheit über den Holocaust Terror D, F, B, GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler deutscher Reichkanzler. Er will das Deutsche Reich zum mächtigsten Land der Welt machen. Sein Feind dabei: die Juden, die es mit allen Mitteln zu bekämpfen gilt. Antisemitismus wird zur offiziellen Politik. Um seine Machtposition zu stärken, lässt der Führer alle demokratischen Strukturen abschaffen. Wer Widerstand leistet, wird aus dem Weg geräumt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die SS, die Schutzstaffel, unter Leitung von Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich. Die Juden werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aharon Appelfeld (Himself) Yehuda Bauer (Himself) Georges Bensoussan (Himself) Michael Berenbaum (Himself) Peter Black (Himself) Richard Breitman (Himself) Christopher Browning (Himself) Originaltitel: Die Wahrheit über den Holocaust Regie: Florian Dedio, Blanche Finger, William Karel Musik: Gréco Casadesus