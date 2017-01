BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Reportage 30 Jahre Fastnacht in Franken Spitzenpolitiker und Politikspitzen D 2017 2017-01-27 02:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken 1987 übertrug der BR erstmals die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken. Die zweite Ausgabe 1988 kam aus Unterfranken und seither ist die "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim und dem BR-Programm nicht mehr wegzudenken. 30 Jahre mit grandiosen Büttenreden, gnadenlosen Witzen, mit Klamauk, Musik, Tanz und mit Ehrengästen, die sich gerne durch den Kakao ziehen ließen. Die Sendereihe zeigt die schönsten Momente, aktuell kommentiert und pointiert von den Stars der "Fastnacht in Franken". Die Welt zu Gast in Franken: Obama und Merkel, Prinz Charles und die Queen - sie alle haben ihren Weg nach Veitshöchheim gefunden. Naja ... nur im übertragenen Sinn: Das Komödianten-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau von der Comödie Fürth hat die Politiker und Royals jedoch immerhin zum Verwechseln ähnlich parodiert. Aber auch echte Politiker gaben sich über die Jahre bei der Fastnacht die Ehre, darunter die bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, Günther Beckstein und Edmund Stoiber, die Landtagspräsidentin Barbara Stamm sowie zahlreiche Mitglieder der Bundesregierung und aus dem bayerischen Kabinett. Während der eine seit Jahren im selben Kostüm antritt, verkleiden sich andere bis hin zur Unkenntlichkeit. Doch egal wer, wie, in welchem Kostüm erscheint, alle bekommen sie ihr Fett weg - natürlich liebevoll verpackt mit der notwendigen Prise Charme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 30 Jahre Fastnacht in Franken

