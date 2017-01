History 20:15 bis 21:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Schni, schna, schnapp USA 2016 Stereo 16:9 Merken Rostdurchzogenes Gold so weit das Auge reicht, lässt die Jungs auf einer Ranch in Texas ausrasten. Cecil und David, Vater und Sohn, scheinen den Umgang mit Vieh im Blut zu haben. Jenseits einer einzigartigen Sammlung von Volkskunst begeistert sich Mike für einen VW-Bus, der in eine Jagdhütte auf Rädern verwandelt wurde. Nahe der Grenze zu Arkansas gibt es eine Auswahl typisch amerikanischer Artefakte; Leanne und ihr Partner verkaufen Dinge aus vier Generationen. Die Jungs durchkämmen Scheune für Scheune. Ein geschichtsträchtiges Erbstück lässt Franks High-School-Besessenheit wieder aufflammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12