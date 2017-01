MDR 20:15 bis 21:45 Show Wiedersehen macht Freude Axel Bulthaupt präsentiert Perlen der MDR Unterhaltung D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Wie der Hit "Adios Amor" mit Andy Borg einen Wellensittich glücklich machte und warum sich Nicole mehr als ein bisschen Frieden wünschte - das wird Axel Bulthaupt in der neuen Ausgabe von "Wiedersehen macht Freude" herausfinden. Außerdem erfährt er von Manuela Wolf, wie Florian Silbereisen als kleiner Bub die ersten Schritte auf der Showbühne machte: in der "Wernesgrüner Musikantenschenke". Gemeinsam mit Andy Borg, Nicole und Manuela Wolf begibt sich Axel Bulthaupt wieder auf eine kleine, aber feine Sendezeitreise. Mit dabei sind auch Brunner & Brunner, Michelle, Andreas Martin, Heino, Margot Hellwig, Slavko Avsenik u.v.a. Lustiges, Schönes, Seltsames und Ergreifendes aus 25 Jahren MDR-Unterhaltung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Axel Bulthaupt Gäste: Gäste: Stefanie Hertel, Mary Roos, Rudy Giovannini, Heino, Drafi Deutscher, Andy Borg, Hape Kerkeling, Brunner und Brunner, Michael Hirte, Peggy March Originaltitel: Wiedersehen macht Freude