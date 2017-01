Zee.One 20:15 bis 23:00 Drama Man lebt nur einmal - Zindagi Na Milegi Dobara IND 2011 20 40 60 80 100 Merken Nach der Verlobung ist vor dem Junggesellenabschied. Und da Kabir mit seinen beiden langjährigen Freunden Arjun und Imran schon immer mal eine Europareise machen wollte, nutzt der Bräutigam in spe die Gelegenheit, um mit den beiden auf einen ausgedehnten Bachelor-Roadtrip nach Spanien zu gehen. Doch auf der gemeinsamen Reise kommen unausgesprochene Wünsche und gut gehütete Geheimnisse an die Oberfläche. Insbesondere Arjun, der überzeugte Workaholic, erkennt, dass das Leben mehr zu bieten hat als Aktienkurse und Statussymbole - allem voran die unangepasste und feurige Tauchlehrerin Laila. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katrina Kaif (Laila) Hrithik Roshan (Arjun Saluja) Naseeruddhin Shah (Salman Habib) Farhan Akhtar (Imraan Qureshi) Abhay Deol (Kabir Dewan) Kalki Koechlin (Natasha Arora) Ariadna Cabrol (Nuria) Originaltitel: Zindagi Na Milegi Dobara Regie: Zoya Akthar Drehbuch: Reema Kagti Kamera: Carlos Catalan Musik: Shankar-Ehsaan-Loy

