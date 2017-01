Kinowelt 20:15 bis 21:55 Komödie Four Lions GB, F 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die drei britisch-pakistanischen Muslime Omar (Riz Ahmed), Waj (Kayvan Novak), Faisal (Adeel Akhtar) und der britische Konvertit Barry (Nigel Lindsay) haben genug davon, nur über den Jihad zu reden. Sie wollen ihre eigene Rolle darin spielen. Radikalisiert sind sie zur Genüge durch die Bekennervideos diverser Selbstmordattentäter, was das Terroristenhandwerk betrifft, trennen das Grüppchen allerdings Welten von ihren Vorbildern. Das zeigt sich nicht zuletzt, als Omar und Waj ein Terror-Ausbildungs-Camp in Pakistan besuchen. Nicht nur begreifen die beiden nicht, dass Mekka nun nicht mehr im Osten liegt, wie es ihnen in England stets gesagt wurde, sie stellen sich auch im Umgang mit Panzerabwehrwaffen äusserst ungeschickt an. So ungeschickt, dass sie verfrüht wieder nach England reisen müssen. Dort hat Barry inzwischen den harmlosen Rapper Hassan (Arsher Ali) unter seine Fittiche genommen. Jetzt steht der grosse Coup an, doch zunächst müssen sich die Dschihad-Dilettanten über das Angriffsziel einig werden. Nicht nur das schafft Probleme: Ein Ungeschick kostet Faisal das Leben. Die Gruppe rauft sich zusammen und beschliesst, den London Marathon ins Visier zu nehmen. Das Chaos nimmt seinen Lauf. "Menschliches Unvermögen macht keinen gnädigen Bogen um eine Terrorzelle", soll der Satiriker Christopher Morris über seinen Film "Four Lions" gesagt haben. Bei Recherchen im Islamistenumfeld und beim Lesen von Akten von Terroristenprozessen ist dem Briten aufgefallen, wie allgegenwärtig das Scheitern in den Terroristenzellen ist. Den Spass daran haben aber nicht alle geteilt. In Deutschland wollte ein CSU-Politiker die Aufführung von "Four Lions" verbieten, weil er den Film für zu gefährlich hielt. Hauptdarsteller Riz Ahmed dürften die meisten Zuschauer aus dem Dokudrama "The Road to Guantánamo" von Michael Winterbottom kennen oder aus seiner Nebenrolle im Historien-Action-Knüller "Centurion". Kürzlich war er der gefeierte Hauptdarsteller der HBO-Serie "The Night Of". Nigel Lindsay, bekannter britischer Serien- und Theaterschauspieler, verkörpert den Konvertiten Barry. Die Rolle brachte ihm eine Nominierung als Bester Darsteller bei den British Comedy Awards ein, gewonnen in dieser Kategorie hat sein Mitstreiter Kayvan Novak, der in "Four Lions" Waj spielt. Regisseur Morris wurde für sein Kinodebüt mit zahlreichen Nominierungen und Preisen geehrt und durfte unter anderem einen BAFTA-Award mit nach Hause nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kayvan Novak (Waj) Nigel Lindsay (Barry) Riz Ahmed (Omar) Adeel Akhtar (Faisal) Preeya Kalidas (Sofia) Arsher Ali (Hassan) Mohammad Aqil (Mahmood) Originaltitel: Four Lions Regie: Chris Morris Drehbuch: Jesse Armstrong, Sam Bain, Chris Morris, Simon Blackwell Kamera: Lol Crawley Musik: Phil Channing Altersempfehlung: ab 16