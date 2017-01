13th Street 23:40 bis 00:25 Krimiserie Navy CIS Kugelsicher USA 2014 Stereo 16:9 Merken Nachdem in einem verunglückten Lieferwagen große Mengen an Waffen und Militärgütern gefunden wurden, wird der Fall an das NCIS-Team übergeben. Zunächst geht man davon aus, dass hier Schwarzmarktgeschäfte betrieben wurden. Abby (Pauley Perrette) entdeckt jedoch, dass viele der kugelsicheren Westen fehlerhaft verarbeitet und dadurch für ihren Träger lebensgefährlich sind. Gibbs' (Mark Harmon) Team verdächtigt den Hersteller der Westen. Doch der behauptet, sämtliche mangelhaften Westen vernichtet zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 266 Min. Darjeeling Limited

Komödie

ARTE 00:10 bis 01:40

Seit 76 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 00:15 bis 01:30

Seit 71 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 66 Min.