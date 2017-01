Hessen 20:15 bis 21:00 Reportage Urlaubstraum Adria - Städte, Strände, Hinterland D 2015 2017-01-28 04:50 Merken Dubrovnik liegt im Süden Kroatiens ganz idyllisch an der Adria und ist eine der schönsten Städte Europas, deren Altstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Die Hauptattraktion ist die begehbare Stadtmauer. Zwei Kilometer lang führt sie rund um die Altstadt und bietet sensationelle Blicke auf Dubrovnik und das Meer. Diese Adria war in den sechziger Jahren das Traumziel der Deutschen schlechthin: In "Käfer" und VW-Bus machte man sich auf nach "bella Italia". Heute sind die Strände, wie rund um Rimini, trendige Partymeile für junge Leute aus ganz Italien. Weiter südlich, am "Absatz" des italienischen "Stiefels" in Apulien, bieten unberührte Natur, geheimnisvolle Grotten und feine Sandstrände viele Möglichkeiten für Urlauber. Im Hinterland locken Ausflugsziele wie der Monte Sant' Angelo, ehemals Durchgangsstation der Kreuzritter, oder Castel del Monte, ein mächtiges Schloss, sowie der Fischerort Gallipoli, der schon von den Griechen als "schöne Stadt" verehrt wurde. Fast direkt gegenüber, am anderen Adriaufer, ist Montenegro noch wenig als Ferienziel bekannt - obwohl es eine große landschaftliche Vielfalt auf kleinem Raum bietet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Urlaubstraum Adria Regie: Peter de Leuw/Frank Schwarz/Manfred Voltmer